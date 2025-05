AVS/Smec tem rodada dupla pela APV e equipe foca duas vitórias

Equipe infantil vai ter dois desafios pela APV e expectativa é de duas vitórias - Crédito: Zé_Photografy

A equipe infantil de vôlei feminino AVS/Smec terá dois compromissos neste final de semana pelo Campeonato da APV, que está em sua fase de classificação. No sábado, 31, a partir das 10h, recebe a visita de Leme no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. Depois, no domingo, 1, no ginásio municipal de esportes Adriano José Mariano, enfrenta Porto Ferreira, na casa do adversário.

Nas últimas semanas o técnico Zé Sérgio trabalhou as suas atletas técnica e taticamente, com treinos intensos, com o intuito de poder colocar o time em boas condições para encarar os dois compromissos e manter um bom nível técnico.

Zé Sérgio disse que sua equipe está preparada e vem evoluindo e a expectativa é de poder comemorar duas boas apresentações e consequentemente, duas boas vitórias.

Leia Também