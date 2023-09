AVS/Smec surpreende e vence fácil o Fênix na Copa Elisângela Rebordões

Com a vitória, AVS/Smec disparou na ponta da Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

O Fênix/LBR Sports é uma das sensações do campeonato e estava na terceira colocação. Com boas vitórias na fase de classificação, a equipe prometia ser “osso duro” para a líder AVS/Smec em partida ocorrida na noite de quinta-feira, 31, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Contudo, surpreendentemente, a noite não foi das melhores para a equipe da técnica Mococa que não se encontrou e não foi páreo para o adversário.

Com destaque para a ponteira Patrícia, em apenas 57 minutos, a AVS/Smec fez 3 sets a 0, parciais de 25/13, 25/10 e 25/10. Com a tranquila vitória, o time de Sandra Mara se isolou novamente na liderança e foi a 24 pontos. Já o Fênix estacionou nos 15 pontos e está em 3º lugar.

AVS: Vânia, Thassi, Patrícia, Giovana, Maria, Jeniffer, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Eluana, Luciane, Cássia e Cris. Técnica: Sandra Mara Leão.

Fênix/LBR Sports: Jéssica B., Marília, Carol, Maria, Maria G., Valéria, Jéssica, Cris, Érica, Fran, Melissa, Taline, Cláudia e Renata. Técnica: Mococa.

A arbitragem foi de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 24 pontos

2. Elite, 21 pontos

3. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

4. UFSCar, 13 pontos

5. Caaso, 13 pontos

6. Country Club, 12 pontos

7. Golden Team, 11 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

