AVS/Smec supera Viradouro e dá importante passo em busca do título da AABB

Equipe são-carlense fez uma apresentação sólida e encaminhou o bi na Copa AABB - Crédito: Zé_Photografic

Em busca do bicampeonato e manter a hegemonia na Copa AABB de Vôlei feminino, a AVS/Smec fez uma bela apresentação na manhã de domingo, 28 e em uma final antecipada, superou Viradouro por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/23 e 25/21. O jogo aconteceu no ginásio de esportes da AABB.

Atual campeão, o time comandado pela técnica Sandra Mara Leão teve pela frente o principal adversário. Vinha de duas vitórias e mais um resultado positivo iria selar um passo importante em busca do título.

Após um jogo bem disputado e considerado difícil, as são-carlenses conseguiram o resultado esperado e estão a três jogos do bicampeonato.

Ao final da partida, Sandra comemorou o resultado, mas evitou qualquer tipo de comemoração, salientando que a competição é de pontos corridos e o time não pode bobear.

“O jogo tenso e a vitória mostra a força do grupo, que se empenha nos treinos sempre pensando em evoluir e atingir as metas traçadas. A vitória é importante e fica a sensação de missão cumprida. Mas temos que manter o foco e buscar novos resultados positivos para garantir o campeonato”, explicou.

De acordo com Sandra, o primeiro set foi disputado ponto a ponto e prevaleceu a boa defesa e os contra-ataques eficientes. “Mas no segundo set saímos atrás e chegamos a ter uma desvantagem de nove pontos. Cometemos muitos erros, mas com muito esforço, voltamos para o jogo e vencemos. No último set também saímos perdendo. Mas a experiência e tranquilidade foi fundamental para a virada e fechar a partida em 3 a 0. Porém, o jogo foi pegado, e muito trabalho. Os sets muito disputados e cansativos tanto técnico, como tático e principalmente emocional”, finalizou Sandra.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Patrícia, Maju, Carol, Fran, Débora, Ana Cláudia, Bárbara, Dani, Mônica, Cássia e Cris. Técnica: Sandra Mara.

Viradouro: Amanda, Lara, Letícia, Lidiane, Letícia Moraes, Carol, Edna, Thays, Rafa, Talsa, Fran, Sabrina e Jéssica. Técnica: Regina.

Árbitros: Sérgio Elias e Juliane Vieira. Apontadora: Ana Beatriz Ferreira.

