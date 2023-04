AVS/Smec inicia caminhada nos Jogos da Juventude

Equipe de vôlei sub19 treina para o retorno às competições em alto rendimento - Crédito: Zé_Photografic

Após vários anos, a Associação de Vôlei São-carlense (AVS), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec), retorna às atividades de alto rendimento na formação de novos talentos no vôlei feminino.

Escolinha de iniciação totalmente gratuita, a AVS/Smec retorna com equipe de alto rendimento e a primeira experiência será na categoria sub19. Sob o comando da técnica Sandra Mara Leão, faz a primeira apresentação nos Jogos da Juventude, promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes.

A partida será nesta terça-feira, 18, no ginásio municipal poliesportivo Alfredo Luciano e a partir das 19h30 encara Santa Rita do Passa Quatro. A equipe são-carlense está no grupo 3 e faz ainda um segundo jogo, nesta quinta-feira, 20, a partir das 20h, contra Porto Ferreira, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

A primeira fase dos Jogos da Juventude é a fase sub-regional e após turno único se classificam os dois primeiros para a fase regional. A meta da equipe são-carlense e tentar chegar à final estadual que reúne as 16 melhores equipes do Estado.

