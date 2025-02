AVS/Smec infantil conhece adversários no campeonato da APV

Reunião em Porto Ferreira definiu os participantes da categoria infantil: time são-carlense conheceu seus primeiros adversários - Crédito: Divulgação

A equipe infantil de vôlei feminino AVS/Smec conhece os adversários da temporada 2025 do Campeonato da APV que deve começar para o time são-carlense no mês de abril.

Na manhã de sábado, 15, na sede da entidade, em Porto Ferreira, foi realizado o congresso técnico da categoria que teve a presença de representantes de 21 cidades do interior paulista que confirmaram presença e após sorteio, a AVS/Smec caiu no grupo B, ao lado de Porto Ferreira, Leme, Cerd Descalvado e São Carlos Clube. As demais equipes estão nos grupos A, C e D.

Na oportunidade foi definida ainda a fórmula de disputa e na primeira fase as equipes se enfrentam em dois turnos. Os primeiros colocados se classificam para as finais da Série Ouro. Os segundos, para a Prata e os terceiros, para a Bronze. Os quartos colocados irão disputar ainda a Copa AVS, um prêmio de consolação.

O técnico Zé Sérgio, que irá comandar a equipe infantil pelo segundo ano consecutivo, informou que a AVS/Smec deverá iniciar os jogos somente em abril, uma vez que o restante de fevereiro e março serão utilizados para treinos e aperfeiçoamento da jovem equipe são-carlense.

Os treinos serão realizados no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. “Prematuro dizer o que podemos conseguir em termos práticos no campeonato, mas a nossa preparação foca uma boa participação. Ano passado disputamos o título da Série Bronze. Este ano quem sabe a gente não consiga dar um passo acima”, disse o treinador.

Os grupos

Grupo A – Barretos, Rio Preto, Mirassol, Guaíra e Franca

Grupo B – Porto Ferreira, Leme, Cerd Descalvado, São Carlos Clube e AVS/Smec

Grupo C – Jaguariuna, Mogi Mirim, Americana, Piracicaba, Artur Nogueira e São Pedro

Grupo D – Américo Brasiliense, Araraquara, Sertãozinho, Ribeirão Preto e Bauru

