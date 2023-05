AVS/Smec foi guerreira, mas Araraquara levou a melhor

SIGA O SCA NO

AVS/Smec realizou uma expressiva participação nos Joguinhos Abertos - Crédito: Zé_Photografic

Até então invictas, as atletas da equipe sub19 da AVS/Smec foram guerreiras, mas perderam a decisão da fase regional dos Jogos Abertos da Juventude, ocorrida na manhã de domingo, 21, no ginásio municipal de esportes José Negrine, em Tabatinga.

Com um time experiente e que disputa o Campeonato Paulista, Araraquara fez valer o maior poderio técnico e venceu por duplo 25/9 e conquistou o título. Consequentemente, garantiu presença na final estadual. Já o jovem time são-carlense volta para casa com a decisão do dever cumprido. Após seis jogos, cinco vitórias.

Jogaram pelo time são-carlense Ana Júlia, Beatriz, Bia, Bruna, Giovana, Isadora, Júlia, Manu, Rafa, Sarah, Sophia, Giovana Cereda e Rebeca.

Excepcionalmente o técnico neste jogo foi Zé Sérgio que enalteceu a campanha, uma vez que a equipe foi formada a dois meses e as atletas disputaram pela primeira jogos oficiais.

“Nossas atletas estavam nervosas e assustadas. Isso fez com que elas não tivessem o mesmo desempenho de jogos anteriores. A experiência de Araraquara fez diferença. Mas acredito que estamos no caminho certo e trabalhando passo a passo na formação de novas atletas. A meta é continuar neste caminho”, disse Zé Sérgio.

