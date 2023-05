AVS/Smec estreia com vitória na Copa “Elisângela Rebordões”

AVS/Smec e Golden realizaram uma partida bem disputada no ginásio de esportes do Santa Felícia - Crédito: Zé_Photografic

Apenas um jogo, ocorrido na manhã de domingo, 7, deu sequência à fase de classificação da 8ª Copa AVS/Smec “Elisângela Rebordões”. A partida solitária aconteceu no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

A atual campeã, a AVS/Smec encontrou muitas dificuldades para superar o Golden Team, de Américo Brasiliense que havia vencido no jogo de abertura o Elite, por 3 sets a 1.

Desta vez, as atletas comandadas pelo experiente técnico Balu perderam para as são-carlenses por 3 sets a 0, em 74 minutos de jogo. As parciais foram 25/22, 25/17 e 25/15. A levantadora do time vencedor, Vânia, levou o troféu que leva o nome da homenageada na competição. A técnica da AVS/Smec é Sandra Mara Leão.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Patrícia, Fran, Carol, Eluana, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Luciana, Juliana e Cris. Técnica: Sandra Mara.

Golden Team: Ellen, Ana, Luana, Tati, Greyce, Dani, Josiane, Renata, Giovana, Marli, Camila, Isabela, Carla e Luelen. Técnico: Balu.

Árbitros: Robson Wenzel e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

