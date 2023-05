AVS/Smec está a duas partidas da fase estadual dos Jogos Abertos da Juventude

Equipe de vôlei feminino tem mais dois importantes desafios nos Jogos da Juventude - Crédito: Zé_Photografic

Após quatro jogos e quatro vitórias, oito sets pró e apenas dois contra e uma campanha irretocável na fase sub-regional, a equipe sub19 de vôlei feminino AVS/Smec está a dois jogos da fase estadual dos Jogos Abertos do Interior.

Isso porque, no congresso técnico realizado terça-feira, 2, em Araraquara, foram definidas as equipes que irão disputar a fase regional e somente o campeão garante a vaga para a última fase do evento estadual.

De acordo com o sorteio realizado, São Carlos ficou no grupo A ao lado de Jaboticabal e as equipes se enfrentam às 15h30 desta sexta-feira, 5, no ginásio municipal de esportes da Pista, em Araraquara.

No Grupo B, com sede em Tabatinga, estão Borborema, a equipe da casa e Araraquara. Após turno único entre elas, somente o vencedor vai a final, que será realizada no dia 21 de maio, também em Tabatinga.

SEMIFINAL QUE PROMETE

De olho na importante semifinal prevista para esta sexta-feira, 5, a técnica Sandra Mara Leão irá dar ainda mais dois treinos antes da partida contra Jaboticabal. De acordo com a técnica, o adversário é desconhecido, o que torna a decisiva partida imprevisível.

Por outro lado, o coordenador da equipe, Zé Sérgio, não escondeu o otimismo, já que na fase sub-regional, a equipe foi testada contra Brotas e Ibaté, em jogos tensos e bem disputados.

“Nossa equipe é jovem e não tem muito tempo de jogo. Mesmo assim está se comportando muito bem. A maioria das jogadoras estrearam este ano em jogos oficiais e por isso, quanto ao próximo jogo, vai do momento de cada uma. Posso dizer que o grupo está muito bem treinado e confiante. A expectativa é muito boa e deixaram a gente sonhar. Então vamos forte para esta fase e tentar buscar mais este título”, disse Zé Sérgio.

