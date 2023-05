AVS/Smec e Viradouro fazem final antecipada da Copa AABB

Invictas, atletas da AVS/Smec terão desafio complicado na Copa AABB - Crédito: Zé_Photografic

Viradouro lidera com 9 pontos em 3 jogos. AVS/Smec, em segundo, com 6 pontos em 2 jogos. As duas equipes estarão frente a frente na manhã deste domingo, 28, pela Copa AABB de Vôlei Feminino. O jogo será realizado no ginásio de esportes da AABB, em Ribeirão Preto, a partir das 9h.

Outro dado curioso é que o time são-carlense é o atual campeão e na decisão, em 2022, venceu justamente Viradouro em uma equilibrada partida.

Desta forma nasceu uma rivalidade entre as duas equipes e no torneio regional se enfrentam em uma final antecipada, já que são as duas equipes consideradas favoritas ao título, já que a competição este ano será disputada em um turno único entre as sete equipes participantes e quem tiver mais pontos, leva a taça.

Para esta partida, a técnica Sandra Mara Leão irá levar a equipe completa. “Vou precisar de todo o grupo. Vai ser uma partida estudada, muito dura. Vai exigir paciência, calma e perseverança de todos”, disse, salientando que o empenho de todas as atletas foi muito grande nos treinos que antecederam a importante partida.

