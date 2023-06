AVS/Smec conquista difícil vitória na Copa Elisângela Rebordões

AVS/Smec conquistou uma expressiva vitória diante do Elite - Crédito: Zé_Photografic

Foram necessários quatro sets e 101 minutos para que as atletas da AVS/Smec conquistasse a vitória e mantivesse a invencibilidade na Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino.

Na noite desta terça-feira, 13, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, o atual campeão do torneio superou o Elite por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 25/23, 21/25 e 25/14.

A destaque da partida foi a central Dani, da AVS/Smec. No jogo, as três primeiras parciais foram de intenso equilíbrio, com as duas equipes se alternando no comando do placar. Somente no último set do jogo é que as atletas da AVS/Smec impuseram o ritmo e conquistaram a difícil vitória.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Patrícia, Jenilda, Carol, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Eluana, Cássia e Cris. Técnica: Sandra Mara Leão.

Elite: Ana, Mirela, Edivânia, Herika, Carla, Virna, Tamiris, Sandra, Duda, Juliana, Killara, Thainá e Thainá H. Técnica: Patrícia.

Árbitros: Alessandra Borges e Maicon Moraes. Apontador: Narciso Borges.

