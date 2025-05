AVS/Smec conquista a primeira vitória na Liga de Campinas

Em casa, AVS/Smec conquistou a primeira vitória na Liga de Campinas - Crédito: Zé_Photografy

Após três apresentações, a jovem equipe sub17 da AVS/Smec de vôlei feminino conquistou a primeira vitória na Liga Regional de Campinas. No final de semana, o time orientado pelo técnico Zé Sérgio esteve em ação em duas oportunidades.

Antes disso, na estreia, perdeu para Tietê, em casa, por 3 sets a 1. Após uma breve pausa na tabela, a equipe trabalhou em atividades físicas intensas e voltou à ativa, para, enfim, comemorar o primeiro resultado positivo.

No sábado, 17, no ginásio de esportes da AA Caldense, perdeu para Poços de Caldas/MG por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 25/17, 21/25 e 25/17. Já no domingo, 18, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, recebeu a visita do Mapa Rio Claro e obteve uma tranquila vitória por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/16 e 25/14.

Ao final da jornada dupla, Zé Sérgio afirmou que a equipe são-carlense é bem jovem, mas vem realizando boas apresentações e a cada apresentação, o rendimento individual e coletivo mostrou grande evolução. “Acredito que até o final desta temporada possamos conseguir expressivos resultados. A garotada tem muito potencial”, elogiou.

