AVS/Smec conhece adversários na Super Copa AABB

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Equipe master estará este ano na Super Copa AABB e Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

A equipe de vôlei feminino AVS/Smec alinhou o calendário de 2025 e estará presente, a princípio, em duas competições estaduais: a Super Copa AABB e na décima edição da Copa AVS/Smec.

A confirmação foi feita pelo coordenador da associação, Zé Sérgio no início desta semana. Ele salientou que as decisões foram feitas após reunião entre a direção da entidade esportiva.

Inicialmente, Zé Sérgio informou que a equipe feminina não estará presente no campeonato da APV, uma vez que a competição não tem a categoria master. “Nossa equipe é com atletas mais experientes e na APV há apenas o adulto e não é interessante para nós disputar uma competição onde os adversários contratam e montar times fortes”, comentou.

Por outro lado, Zé Sérgio confirmou a presença da equipe na Super Copa AABB, que é realizada aos finais de semana e a primeira rodada acontece no dia 22 de março, um sábado.

O congresso técnico da competição já foi realizado e a AVS/Smec caiu no grupo A, ao lado da AABB OuroCap/Vida, BC Voleibol e Pecci Voleibol. No grupo B estão o Regatas, Vista Alegre do Alto e o Golden Team, de Américo Brasiliense.

Nesta competição, formada por times mais experientes, Zé Sérgio prevê uma boa participação. “Vamos lutar para chegar a semifinal e estar entre as quatro melhores”, comentou.

Copa AVS/Smec

Na próxima semana irá acontecer a primeira reunião para definir como será a 10ª edição da Copa AVS/Smec. A princípio, segundo Zé Sérgio, a ideia é montar a Super Copa AVS/Smec que irá reunir as oito primeiras equipes que disputaram a edição de 2024 e as restantes, na Copa AVS/Smec, uma espécie de duas divisões.

“Notamos no ano passado que há equipes com limitações técnicas e muitos jogos a disparidade foi grande. Para tornar os jogos mais equilibrados, tivemos essa ideia que será debatida entre todos os participantes para que possam opinar e definir como será o campeonato deste ano”, finalizou.

Leia Também