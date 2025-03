AVS/Smec confirma presenÃ§a na Liga de Campinas com time sub17

Compartilhar no facebook

Equipe sub17 confirma presença na Liga de Campinas e terá adversários complicados - Crédito: Zé_Photografy

Além de uma equipe infantil (sub16) no Campeonato da APV, a AVS/Smec vai representar São Carlos na Liga de Campinas com uma equipe infanto-juvenil (sub17) e irá disputar um torneio que reúne equipes dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

O congresso técnico da competição já foi realizado e 18 times confirmaram presença. A princípio foram divididos em dois grupos com nove times cada. A fórmula de disputa ainda não foi definida, bem como os jogos que irão compor a primeira fase.

A única certeza é que os organizadores definiram que haverá dois torneios inícios, subdivididos nos dois grupos.

O torneio início do grupo A, onde está a AVS/Smec será dia 23, sábado, no ginásio municipal de esportes Acácio Ferraz, em Tietê. “Neste dia será confeccionada a tabela e como será a fórmula de disputa do torneio”, disse Zé Sérgio. Os jogos começam às 9h.

Os grupos

Regionalizado, as 18 equipes foram divididas em dois grupos, que ficaram com a seguinte disposição:

Grupo A - Tietê, Santa Bárbara d’Oeste, Toque do Futuro de Piracicaba, Associação mapa de Rio Claro, Americana, AVS/Smec, Caldense, Arydevom de Mauá e Tênis Clube Jaguar.

Grupo B - Sanjoanense, Instituto Aweto de Mauá, Taubaté, 5’se7 de Campinas, Sociedade Hípica de Campinas, Itatiba, Atibaia, Vinhedo e Tênis Clube de São José dos Campos.

