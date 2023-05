AVS/Smec, com dificuldades, supera mais um obstáculo nos Joguinhos da Juventude

Time são-carlense permanece invicto nos Joguinhos Abertos - Crédito: Divulgação

A equipe sub19 de vôlei feminino AVS/Smec está na final da fase regional dos Joguinhos Abertos da Juventude. Na noite de sexta-feira, 5, no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara, pela semifinal, venceu Jaboticabal pelo grupo B e agora aguarda o adversário do grupo A, que sairá do triangular entre Araraquara, Borborema e Tabatinga. A disputa do título será no dia 21 de maio, domingo.

O jogo contra Jaboticabal foi recheado de emoções, já que a equipe comandada pela técnica Sandra Mara Leão venceu por 2 sets a 1. Na primeira parcial, as são-carlenses atropelaram as adversárias e fizeram 25 a 15 com facilidade.

Mas a partir do segundo set, Jaboticabal “acordou” e foi eficiente no saque para fazer 25 a 20 e empatar o jogo.

No terceiro e decisivo set sobrou emoção e adrenalina, com a parcial sendo disputada ponto a ponto, com as equipes trocando vantagens. Mas nos pontos finais, o saque forçado das são-carlenses foram mais eficientes e a vitória por 18 a 16 foi muito comemorada por todos. “Foi um jogo bem disputado e complicado”, disse Sandra. “Agora vamos nos preparar para fazer um bom papel na final e continuar sonhando com a chance de estar na final estadual”, disse a treinadora.

AVS/Smec: Giovana C., Bruna, Bia, Júlia, Manu, Ana Júlia, Sarah, Sophia, Rafa, Beatriz, Isadora, Victória, Rebeca e Giovana. Técnica: Sandra Mara Leão.

Jaboticabal: Emely, Ana, Maria, Giovana, Thaísa, Fernanda, Catharina, Isabella, Lívia, Duda, Belinha, Nicole, Luiza e Ana Júlia. Técnico: Rafael.

Árbitros: Demerval Mascarin e Maurício Góes. Apontadora: Paula Andreza Domingos.

