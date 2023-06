AVS/Smec ‘atropela’ Pontal e encaminha o “bi” na Copa AABB

Equipe são-carlense brilhou frente Pontal e encaminhou bicampeonato da AABB - Crédito: Zé_Photografic

Sem dar chance ao azar e com muita autoridade a AVS/Smec atropelou Pontal e encaminhou o bicampeonato na Copa AABB de vôlei feminino.

Na manhã de domingo, 4, no ginásio de esportes da AABB, a equipe comandada pela técnica Sandra Mara Leão aplicou 3 a 0 no adversário. Em apenas 49 minutos de jogo.

Desta forma, com parciais de 25/8, 25/6 e 25/14, se manteve invicta na competição. Viradouro, que bateu Altinópolis por 3 a 0, lidera com 15 pontos, mas com um jogo a mais. A AVS/Smec está com 12 pontos, porém tem mais duas partidas a realizar: encara ainda Arena/Pecci Sports e BC Voleibol. Caso vença os dois compromissos, levanta a taça de bicampeão.

Ao final da partida, Sandra Mara comemorou o resultado. “Demos mais um passo importante para alcançar nosso objetivo, que é ser campeãs”, disse, salientando que as atletas tiveram muita disciplina tática e seguram o plano de jogo. “Todas tiveram oportunidade de jogar e jogaram muito bem. Saio contente de Ribeirão contente com o que a AVS produziu hoje (domingo) em jogo. Agora é curtir a vitória e amanhã (segunda-feira) começar a trabalhar para o próximo jogo”, salientou.

AVS/Smec: Vânia, Juliana, Paloma, Débora, Ana Cláudia, Bárbara, Dani, Eluana, Luciana e Cássia. Técnica: Sandra Mara.

Pontal: Juliana, Jussara, Laís, Lucimara, Jack, Jussemara, Gislaine, Marília e Ivani. Técnica: Julia.

