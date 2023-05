AVS/Smec atropela Brotas, conquista título e avança nos Joguinhos da Juventude

Atletas são-carlenses comemoram mais uma conquista nos Joguinhos Abertos - Crédito: Zé_Photografic

Quatro vitórias em quatro jogos. Oito sets vencidos e apenas dois perdidos. Com um retrospecto invejável a equipe sub19 AVS/Smec de vôlei feminino sagrou-se campeã da fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude (promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes) e avançou para a fase regional.

Sob o comando da técnica Sandra Mara Leão, o jovem time genuinamente são-carlense brilha e na noite de sexta-feira, 28, em um ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, com um excelente público, venceu Brotas na decisão por 2 sets a 1, parciais de 25/27, 25/28 e 15/7.

A vitória de virada foi muito comemorada pela equipe são-carlense que agora terá um desafio mais complicado e caso conquiste a primeira colocação, irá para a final quando estará as oito melhores representantes de todo o Estado.

O coordenador das escolinha de vôlei (projeto social gratuito) da AVS/Smec não escondia a satisfação. Zé Sérgio comemorou o título e disse que os trabalhos estão no caminho certo, já que a associação retornou com a escolinha de iniciação em 2022. “Já em 2023 conseguimos montar uma equipe que está em atividade há apenas um mês e meio e colhemos um fruto muito saboroso. As atletas estão tendo a chance de disputar um campeonato oficial pela primeira vez”, revelou. “Ficamos em primeiro lugar na fase sub-regional e estão dando a oportunidade para essas meninas sonharem. Mostram competência e agora estão na fase regional. Acredito que elas irão tentar surpreender e quem sabe nos brindar com mais uma conquista. Sonhar é direito de todos”, comemorou, salientando que todos os envolvidos no retorno do projeto social estão satisfeitos. “O retorno está sendo muito feliz. Considero este um passo importante. Quem sabe, a médio prazo, estaremos no Paulista”, previu.

Nesta terça-feira, 2, a partir das 9h, em Araraquara, será realizado o congresso técnico da fase regional dos Jogos Abertos da Juventude. Na oportunidade serão conhecidas as equipes classificadas e definido o dia, hora e local dos jogos.

AVS/Smec: Bia, Giovana, Bruna, Beatriz L., Júlia, Ana, Sophia, Rafa, Beatriz B., Sarah, Rebeca e Giovana II. Técnica: Sandra Mara.

Brotas: Vitória, Helena, Alice, Júlia, Manu, Maria e Luiza. Técnico: Anderson.

Árbitros: Maurício Goes e Eduardo Zamboni. Apontador: Jonas Bezerra.

