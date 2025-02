AVS monta calendário para 2025 e participará de vários torneios

Vôlei feminino tem agenda cheia na temporada 2025 - Crédito: Zé_Photografy

As equipes amadoras de São Carlos, em várias modalidades esportivas, retomam as atividades com vistas a temporada 2025 e a Associação de Vôlei São-carlense (AVS) divulgou o calendário para as equipes de vôlei feminino e irá disputar, entre outros torneios, os Regionais, AVS, Copa AABB e Liga Regional de Campinas.

As atividades são concentradas no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia e a escolinha de iniciação iniciou os treinos no dia 18 de janeiro com a presença de aproximadamente 250 garotas com idade entre 8 e 18 anos. A equipe infantil, de alto rendimento, começou a preparação no dia 21 de janeiro e a equipe adulta retorna às atividades no dia 11 de fevereiro.

De acordo com o coordenador (e técnico) Zé Sérgio, as equipes são-carlenses terão, a princípio, uma agenda cheia em 2025, com a participação em várias competições esportivas.

A equipe Infantil estará presente no Campeonato da APV e Liga Regional de Campinas. O time adulto, além da APV, na Copa AABB, Copa AVS/Smec e irá representar São Carlos nos Jogos Regionais. Uma equipe sub18 será montada ainda para a disputa dos Jogos Abertos da Juventude. A AVS/Fusion estará presente na Copa AVS/Smec.

“Cada equipe terá aproximadamente 25 jogadoras e vamos fazer um trabalho para que todas as equipes cheguem na fase final em suas respectivas competições”, observou Zé Sérgio.

As competições

Zé Sérgio informou que alguns congressos técnicos já foram definidos pelos organizadores. O Campeonato da APV e a Copa AABB terá seus congressos técnicos previstos para o dia 15 de fevereiro. Já a Liga Regional de Campinas tem congresso marcado para o dia 22 de fevereiro.

A Copa AVS/Smec que chega a 10ª edição em 2015 não tem ainda uma data definida para o congresso, mas a perspectiva é que pelo menos 12 equipes disputem o torneio regional que reúne equipes de São Carlos, Ibaté e Américo Brasiliense.

Leia Também