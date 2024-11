Atual vice-campeão brasileiro sub20 irá jogar em São Carlos na Copinha

Atual vice-campeão brasileiro sub20, Cruzeiro joga a primeira fase da Copinha em São Carlos - Crédito: Gustavo Martins/Cruzeiro

Em evento realizado na noite desta segunda-feira, 25, foram definidos os grupos e as cidades sedes da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá 32 grupos e 128 equipes. São Carlos será uma das sedes.

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, será o palco dos jogos da primeira fase e irá receber o grupo 13, com o São Carlos, Imperatriz/MA, Real Brasília e o Cruzeiro de Belo Horizonte, atual vice-campeão brasileiro da categoria (perdeu a final para o Palmeiras).

Na atual edição, Santa Fé do Sul e Brodowski, estreiam como cidades sedes, além de 20 clubes debutantes na competição. Maior campeão com 11 títulos, o Corinthians está no Grupo 27, situado em Santo André, ao lado do time da cidade, Rio Branco, do Acre, e Gazin Porto Velho, de Rondônia.

Bicampeão da Copinha, o Palmeiras está em Barueri, no Grupo 19, ao lado de Oeste, Santa Cruz-AC e Náutico-RR. Tricampeão, o Santos aparece no Grupo 7, que também é composto por Ferroviária, time da cidade sede (Araraquara), Jaciobá-AL e Tirol-CE.

Outro clube paulista multicampeão da maior competição de base do Brasil é o São Paulo. Dono de quatro títulos, o Tricolor está alocado em Jaú, ao lado do XV de Jaú, Picos-PI e Serra Branca-PB.

Fora do estado, Internacional e Fluminense são os clubes que possuem o maior número de títulos, cinco cada, e estão nos Grupos 29 (Guarulhos) e 10 (Lins), respectivamente. Os colorados enfrentarão Flamengo-SP, Barra-SC e América-SE. Já o tricolor carioca terá o Linense-SP, Coimbra-MG e Inter de Limeira-SP como rivais.

Sedes e grupos

Grupo 1 - Votuporanga

Votuporanguense, Botafogo, Floresta-CE e Fast Clube-AM

Grupo 2 - Santa Fé do Sul

Santa Fé, Cuiabá, IAPE-MA e Ponte Preta

Grupo 3- Tanabi

Tanabi, Santa Cruz, Operário-PR e o Força e Luz-RN

Grupo 4- Bálsamo

Mirassol, Criciúma, Rio Branco-ES e Capitão Poço-BA

Grupo 5- Franca

Francana, Atlético-MG, Nova Iguaçu e Guarani

Grupo 6- Brodowski

Bandeirante-SP, Azuriz-PR, Tuna Luso-PA e Botafogo-SP

Grupo 7- Araraquara

Ferroviária, Santos, Jaciobá-AL e Tirol-CE

Grupo 8- Cravinhos

Comercial, Vitória, Retrô-PE e São José-RS

Grupo 9 - Tupã

Tupã, CRB, Brasiliense e Água Santa

Grupo 10 - Lins

Linense, Fluminense, Coimbra-MG e Inter de Limeira

Grupo 11- Jaú

XV de Jaú, São Paulo, Picos-PI e Serra Branca-PB

Grupo 12- Tietê

Comercial Tietê-SP, América-RN, Juventude e Operário Caarapó-MS

Grupo 13- São Carlos

São Carlos, Cruzeiro, Imperatriz-MA e Real Brasília

Grupo 14- Itapira

Itapirense, Atlético-GO, América-RJ e Portuguesa

Grupo 15- Porto Feliz

Desportivo Brasil, Coritiba, Dom Bosco-MT e Hercílio Luz-SC

Grupo 16- Capivari

Capivariano, Bahia, Madureira-RJ e Sergipe

Grupo 17- Osasco

Audax, Athletico-PR, Mazagão-AP e Ferroviário- CE

Grupo 18 -Votorantim

Votoraty, ABC-RN, Genus-RO e Novorizontino

Grupo 19- Barueri

Oeste, Palmeiras, Santa Cruz-AC e Náutico-RR

Grupo 20- Embu das Artes

Referência-SP, Sport, Boa Vista-RJ e Cascavel-PR

Grupo 21- Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá, Grêmio, Porto Vitória-ES e Vitória da Conquista-BA

Grupo 22- Taubaté

Taubaté, Goiás, Marcílio Dias-SC e Inter de Minas

Grupo 23 - Mogi das Cruzes

EC São Bernardo, Flamengo, Zumbi-AL e Cruzeiro-PB

Grupo 24- Suzano

União Suzano, Avaí, Red Bull Bragantino e União Araguainense-TO

Grupo 25- Santana do Parnaíba

Fortaleza, Carajás-PA, Ituano e São Bento

Grupo 26- Salto

Sfera-SP, América-MG, Estrela de Março-BA e Piauí

Grupo 27 - Santo André

Santo André, Corinthians, Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO

Grupo 28- Itaquaquecetuba

Aster Itaquá, Vila Nova, Dourados-MS e Falcon-SE

Grupo 29 - Guarulhos

Flamengo-SP, Internacional, Barra-SC e América-SE

Grupo 30- SP- Ibrachina

Ibrachina, Náutico, Monte Roraima-RR e Araguacema-TO

Grupo 31 - SP- Juventus

Juventus, Ceará, Trindade-GO e Portuguesa Santista

Grupo 32- SP- Nacional

Nacional-SP, Vasco da Gama, Canaã-DF e XV de Piracicaba

