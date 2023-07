Atletismo traz troféu de campeão dos Regionais

Atletismo são-carlense foi soberano nos Regionais: ouro na conta - Crédito: Miltinho Marchetti

A equipe de atletismo de São Carlos conquistou o título de campeão dos Jogos Regionais, encerrados domingo, em Lençóis Paulista.

O time comandado por Altair Maradona Pereira, PC Paiutto e Daniel Pelosi ficou com o troféu de primeiro colocado no masculino e com apenas quatro atletas, conseguiu ainda a quinta colocação no feminino. As provas aconteceram na quinta-feira, 21 e sexta-feira, 22, na pista de atletismo Juracy Cassita.

“Estamos muito felizes com os resultados do atletismo masculino e feminino. Temos 11 atletas com índice para os Jogos Abertos e vamos ter mais duas provas para os atletas conseguir obter o índice. Esperamos ir para os Abertos com pelo menos 16 atletas”, disse o emocionado Maradona.

Sobre a conquista do título por equipe no masculino, o treinadados afirmou que foi um trabalho muito importante e comprometimento dos atletas. “Tivemos muitos 4° e 5° lugares e isso soma muito pontos. Os atletas se uniram para fazer o máximo de prova permitido para que a equipe fosse campeã. Agradeço a cada um dos atletas, técnicos, todos chefes da delegação de São Carlos por receber tão bem todas as equipes, estava tudo perfeito”, finalizou.

De acordo com Maradona, o atletismo são-carlense conquistou 16 medalhas, sendo 9 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze.

AS CONQUISTAS

FEMININO

Luma Moruci Guillen

1° colocada 5000 e 10000m, nas duas provas fez o índice para os Jogos Abertos.

Adrielle Dourado

4° colocada nos 5000m e TB obteve o índice para os Jogos Abertos

Andrea Xavier

7° colocada 800m

Julia Coutinho dos Santos

2° colocada 10000m e TB obteve o índice para os Jogos Abertos

MASCULINO

Luiz shianti

1° colocado nos 5000m e 10000m, obteve o índice para os Jogos Abertos nas duas provas

Lucas Ferraz

2° colocado 10000m e 6° colocado nos 5000m

Jeferson Esteves dos Santos

1° colocado nos lançamento do disco

3° colocado no arremesso do peso

5° colocado no lançamento do martelo

4° colocado no lançamento do dardo

Mateus Rosário

4° colocado nos 110m sobre barreiras

4° colocado nos 400m sobre barreiras

2° colocado nos revezamento 4x100 e 4x400m

João Marcos Fonseca Rangel

4° colocado no 110 sobre barreiras

Jonathan de Freitas

4° colocado nos 400 e 800m

2° colocado nos revezamento 4x100 e 4x400m

Lucas Veloso

5° colocado nos 400m

2° colocado nos dois revezamento 4 x100 e 4x400m

Jonas Rafael

3° colocado nos 100m

4° colocado nos 200m

2° colocado nos dois revezamento

Obteve o índice para os Jogos Abertos nos 100m

Luiz Paulo Borges

1° colocado decatlo

1° colocado lançamento do dardo

1° colocado salto com vara

Obteve o índice para os Jogos Abertos nas três provas

Aildo da Silva

3° colocado no salto com vara

Bruno Max dos santos

7° colocado nos 800m

5° colocado nos 1500m

Diego Luciano Romano

1° colocado no lançamento do martelo, obteve o índice para os Jogos Abertos

Pedro Henrique

6° colocado no salto em distância

5° colocado no salto triplo

William Massao

4° colocado no salto em altura

7° colocado salto triplo

Lucas Juan

6° colocado salto em altura

Daniel Chiyo

8° colocado nos 400m sobre barreiras

Flávio Raul shianti

7° colocado nos 1500m

Leia Também