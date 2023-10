Atletismo são-carlense tem boa participação nos Jogos Abertos

Júlia, ao lado de Maradona: sétima colocação nos 10 mil metros - Crédito: Divulgação

O atletismo são-carlense encerrou no domingo, 8, a participação nos 85° Jogos Abertos do Interior, que estão sendo realizados em São José do Roberto.

Sob o comando do técnico e coordenador Altair Maradona Pereira, três atletas estiveram participando e representaram a ASA/ADN/IESC São Carlos e ficaram entre os primeiros.

Diego Romano foi quarto lugar no lançamento do martelo, enquanto que Jeferson Esteves ficou com a sexta colocação no lançamento do disco e Julia Coutinho, 7ª colocada nos 10 mil metros.

Em uma análise da participação são-carlense, Maradona salientou que os atletas representaram muito bem São Carlos. “Todos somaram pontos em uma competição muito forte com muitos atletas olímpicos. É muito gratificante ver essa competição voltando a ser com nível tão forte. Agora é rever o ano de 2023, pois não dá para ter 13 atletas classificados e ir somente três. Vamos rever tudo para que 2024 possamos ir com todos atletas classificados e ir em busca de medalhas esse é um dos objetivos da equipe”, salientou Maradona.

Leia Também