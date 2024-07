Atletismo de São Carlos é campeão nos Jogos Regionais

Equipe masculina de atletismo comemora a conquista do bicampeonato nos Regionais - Crédito: Divulgação

A equipe masculina de atletismo de São Carlos conquistou o bicampeonato nos 66° Jogos Regionais, que estão sendo realizados em Botucatu. As provas aconteceram no sábado, 6 e no domingo, 7.

Os atletas do time são-carlense, que integram a ASA/ADN, realizaram uma disputa ponto a ponto com os anfitriões e com Bauru e conquistaram o bicampeonato, ao somarem 209 pontos, Botucatu somou 192 pontos e Bauru 182 pontos.

“A equipe masculina conquistou o bicampeonato geral em uma disputa ponto a ponto com Botucatu e Bauru. Cada atleta deu seu melhor para garantir esse título. Tivemos ainda muitos atletas que garantiram índices para os Jogos Abertos principalmente os revezamentos 4x100m e 4x400m. Agradeço a cada atleta e aos técnicos Paulo Cesar Paiutto, Israel Pelosi e Aildo da Silva”, disse o coordenador Altair Maradona Pereira.

Feminino é quarto

A equipe feminina de São Carlos também brilhou e as atletas conquistaram a 4° colocação geral.

Dez atletas fizeram parte da equipe e todos foram muito importantes para a conquista. “Elas fizeram bonito”, disse Maradona “Agradeço a cada atleta e aos técnicos. Tivemos um imprevisto onde algumas atletas não conseguiram chegar a tempo para a competição, além de lesões que impossibilitou a participação no 4x400m. Mas sabemos onde podemos melhorar. As provas que temos que colocar atletas e já estamos fazendo isso. Tenho certeza que nos próximos jogos, vamos levar mais atletas para que possamos disputar um troféu geral por equipe”, afirmou Maradona.

Resultados

Masculino

Alex Sandro - 8° colocado nos 800m

Anderson Lima - 3° colocado 4x400m

Anízio Junior - 2° colocado no salto em distância e triplo

Antônio da cruz - 4° colocado nos 800m; 6° colocado nos 1500m

Bruno Doege - campeão no salto com vara

Daniel Chiyo - 7° colocado nos 110 sobre barreiras

Daniel Pelosi - 3° colocado no 4x100m

Danilo Godoy - 7° colocado no 100m; 3° colocado no 4x100m

Raul Shianti - 4° colocado nos 5000 e 10000m

Gabriel Oliveira e Souza - 3° colocado nos 400m sobre barreiras e 4x400m

Jeferson dos Santos - Campeão no lançamento do disco e arremesso do peso; 4° colocado no lançamento do disco; 5° colocado no lançamento do martelo

João Barbosa de Jesus - 2° colocado no decatlo

João Marcos Fonseca - 5° colocado no 400m sobre barreira

Jonatha de Freitas - 2° colocado nos 400m; 3° colocado no 4x100m e 4 x400m; 5° colocado no 200m

Lucas Ferraz - 2° colocado nos 10000m; 3° colocado nos 5000m

Lucas Veloso - 5° colocado nos 400m; 6° colocado nos 200m; 3° colocado 4x400m

Luís Paulo Borges Ferreira - Campeão no decatlo e lançamento do dardo

Max Bruno dos Santos - 4° colocado nos 1500m

Miguel Marques - 2° colocado no salto em altura

Pedro Henrique Ferreira – 4º Colocado no salto em distância; 5° colocado no salto triplo

William Massao - 6° colocado nos 110 sobre barreiras; 5° colocado no salto em altura

Yago Cesar - 3° colocado no 4x100m

Feminino

Adrielle Dourado - 5° colocada nos 800 e 10000m

Ana Carolina - 4° colocada no 4x100m

Fernanda Gonçalves - 2° colocada no salto com vara

Hyrty da Silva - 2° colocada no salto triplo

Jenifer do Nascimento - 6° colocada nos 1500m; 4° colocada no 4x100m

Joana Motta - 6° colocada 5000m; 8° colocada 10000m

Julia Coutinho dos Santos - 3° colocada nós 5000m

Luiza Fiorotti - 6° colocada 400m; 4° colocada 4x100m

Mariana Borsari Runho - 5° colocada no 100m; 4° colocada no 4x100m; 6° colocada nossa 200m

Micaelli Guerrero - 2° colocada nós 400 e 800m; 3° colocada nós 1500m

