Atletas são-carlenses disputarão o Mundial de Futsal na Espanha

Uma experiência para a vida toda, uma oportunidade única. Esse é o sentimento que os atletas da equipe sub11 do Centro Esportivo Multi Esporte/La Salle, Vicenzo Martins e João André Alcântara estarão passando nos próximos dias, pois participarão da 8ª World Futsal Cup em Blanes, província de Girona, na Espanha. Até o dia 31 as melhores equipes do mundo estarão presentes em todas categorias (sub9, 11, 13, 15 e18).

A oportunidade para os são-carlenses apareceu graças a amizade entre os professores Renato Natella e. Fernanda Grande da SE Palmeiras, que representa a equipe da Sport & Cia. Os atletas dos grandes clubes da capital e do interior são selecionados para a montagem da equipe. Por conhecer os atletas de São Carlos foi realizado o convite.

Os atletas embarcaram quarta-feira, 25, às 15h30 no Aeroporto Internacional de Guarulhos e chegaram na manhã desta quinta-feira, 26, em Madrid e seguiram para Barcelona onde chegaram às 10h30.

“Os atletas dizem estar muito felizes com a oportunidade maravilhosa e estarão se dedicando ao máximo para conseguir trazer o título ao Brasil e a nossa cidade. Todas as equipes estão no mesmo hotel, e o contato com equipes, treinadores e jogadores do mundo todo é uma experiência fantástica e irá contribuir muito para o desenvolvimento e amadurecimento dos atletas”, disse Natella.

Segundo ele, o grande favorito é o Barcelona que está no grupo C. Os jogos acontecem a partir desta quinta-feira, com final marcada para dia 31, próxima terça-feira.

Um total de 48 equipes de oito países diferentes (Austrália, Brasil, Inglaterra, França, Grécia, Japão, Espanha e EUA) buscam o título do torneio.

RECONHECIMENTO DE UM TRABALHO

Isso resume o sentimento da CE Multi Esporte/La Salle na formação dos talentos são-carlenses. “É gratificante ter nossos atletas participando de um Mundial, onde estarão presentes as melhores equipes e atletas do Mundo todo, e nossos atletas com toda certeza irão nos representar muito bem. Isso mostra que estamos no caminho certo, e nos fortalece ainda muito mais, e novos convites para 2020 já foram feitos. Estamos encerrando o ano com chave de Ouro e já projetando uma próxima temporada ainda melhor. Fortalecer cada dia mais nossa metodologia e filosofia de trabalho, para que possamos formar cada vez melhor e oferecer sempre as melhores oportunidades aos nossos atletas, para que possam não somente ser atletas, mas cidadãos do Bem. E tudo isso com o apoio e confiança em nosso trabalho por parte dos pais e familiares que são de fundamental importância para todo nosso sucesso”, finalizou.

