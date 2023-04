Atletas são-carlenses da AVS/Smec “debutam” para torcida; e com vitória

Atletas da AVS sub19 comemoram a vitória nos Jogos da Juventude - Crédito: Zé_Photografic

As atletas da equipe sub19 de vôlei feminino da AVS/Smec continuam impossíveis nos Jogos Abertos da Juventude. Pela fase sub-regional, chegaram a segunda vitória consecutiva e em primeiro lugar no grupo A, se classificaram para a semifinal.

Na noite de quinta-feira, 20, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, recebeu a visita de Porto Ferreira e passou o trator, ao vencer por dois sets a 0, parciais de 25/17 e 25/13.

Com o resultado, o time são-carlense estará em ação às 20h desta terça-feira, quando encara Ibaté no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, na vizinha cidade. Será uma das semifinais e quem ganhar a partida, encara o vencedor de Brotas x Porto Ferreira. O campeão da fase sub-regional garante presença na fase regional.

A vitória das comandadas da técnica Sandra Mara Leão foi muito especial para a jovem equipe são-carlense. A categoria é sub19. Porém, apenas duas possuem 18 anos. A maioria tem 15 ou 16 anos. “É uma equipe para ser trabalhada por várias temporadas”, alertou.

O motivo especial é que todas as jogadoras disputam em 2023 jogos oficiais pela primeira vez. E como “cereja do bolo”, pela primeira vez para a torcida, para familiares e amigos que compareceram em peso no ginásio de esportes do Santa Felícia.

“Era uma mistura de nervosismo, ansiedade, felicidade e responsabilidade”, disse Sandra ao se referir ao “debut” esportivo de suas atletas. “Em casa, além da torcida, estavam pais, familiares, amigos. Isso mexe com a emoção, com a adrenalina. Mas com o desenrolar da partida, elas se acalmaram e venceram com relativa facilidade”, pontuou a treinadora.

De acordo com Sandra, o primeiro set foi um pouco complicado, mas a partir do segundo set, suas atletas dominaram as ações e colocaram em prática tudo o que era praticado nos treinos. “Se no começo era tudo responsabilidade, quando a poeira baixou virou prazer a prática do vôlei para as minhas meninas”, finalizou Sandra.

AVS/Smec: Ana Júlia, Bia Belasco, Bia, Bruna, Giovana, Isadora, Manu, Rafa, Rebeca, Sarah, Vitória e Cereda.

Leia Também