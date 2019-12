Atletas são-carlenses brilham e estão na semifinal do Mundial de Futsal

Crédito: Divulgação

Adrenalina à flor da pele, fortes emoções a cada jogada e sensação de estar entre as quatro melhores equipe do mundo de futsal na categoria sub11. Os atletas são-carlenses Vicenzo e Flechinha vivenciam o oportuno momento em terras espanholas.

Neste domingo, 29, a partir das 11h (horário de Brasília) os atletas do Centro Esportivo Multi Esporte/La Salle, Vicenzo Martins e João André Flechinha Alcântara que integram o Sports&Cia de São Paulo, entrarão em quadra para a semifinal série ouro do Mundial de Futsal, que acontece em Cuitat Esportiva Blanes e enfrentam a invicta DC Hyper de Washington/EUA. Na outra semifinal estarão frente a frente Barcelona (Espanha) x Jaraguá (Jaraguá do Sul), podendo ocorrer uma final brasileira.

O formato da competição separa os campeões de cada grupo para a final ouro; os segundos colocados para final prata e terceiros colocados para a final bronze. Foram três dias de competições na primeira fase, onde ocorreram jogos dentro do próprio grupo.

O Sports&Cia onde estão atletas são-carlenses, está invicto com três vitórias. No primeiro jogo venceu o Murcia da Espanha por 8 a 0; na segunda apresentação, nova goleada por 7 a 2 em cima do Santa Coloma da Espanha e no sábado, em uma partida bem disputada, superaram o City Veras Futsal do Paraná por 3 a 2.

A semifinal promete ser um teste para cardíaco, pois a equipe dos EUA é uma das forças do Mundial e também está invicta, mas o Sports&Cia está bem preparado e com certeza irão fazer um grande jogo e buscar a tão sonhada vaga para a final. O jogo está sendo transmitido via Facebook ao vivo.

BARCELONA À VISTA

Essa poderá a grande final tão sonhada por todos: enfrentar uma das melhores equipes do mundo. Isso chega a tirar a o sono de muitas pessoas, mas em conversa com Vicenzo e Flechinha, que já marcou quatro gols no torneio, se mostraram muito tranquilos e pensando apenas na semifinal e depois que conquistar a vaga, encarar o próximo adversário. “Eles assistiram jogos do Barcelona, bem como estão no mesmo hotel e estão todos os dias se encontrando e até fazendo amizade, essa contribuição que o esporte dá aos participantes, adversários na quadra, mas fora dela amigos. Disseram também que está sendo uma experiência fantástica jogar esse mundial, pois na mesma equipe e quarteto que inicia os jogos, tem dois atletas do Palmeiras e isso acaba contribuindo muito no desenvolvimento deles. Ao final da conversa ambos agradeceram o apoio de todos aqui no Brasil, em especial São Carlos e frisaram a felicidade de ver as mensagens de incentivo na reportagem do São Carlos Agora, e disseram que irão em busca do título”, disse o técnico Renato Natella, que formou os dois jovens atletas.

“Todos do CE Multi Esporte/La Salle estão torcendo muito para equipe e nossos atletas que representam não somente nossa cidade, mas nosso país, isso é motivo de orgulho, felicidade e todos sentem-se muito honrados por eles. Estaremos todos na torcida e passando ótimas vibrações para eles realizarem um ótimo jogo e conquistar a vaga para final”, finalizou.

