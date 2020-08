Atletas realizam atividades em academia e aguardam para testes para retornarem aos treinos

Em academia, atletas do handebol feminino retornaram aos treinos e meta é o Campeonato Paulista - Crédito: Marcos Escrivani

Após cinco meses de treinos em casa, devido ao isolamento provocado pela pandemia da Covid-19, as atletas das equipe de handebol feminino H7 Esportes/La Salle treinam em academia (desde o momento em que ocorreu a liberação após São Carlos ser incluída na fase amarela do Plano São Paulo).

Na quinta-feira, 27, aconteceu o segundo passo para o “novo normal”. Após reunião ocorrida na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) algumas modalidades esportivas foram liberadas para o retorno às atividades. Entre elas, justamente o handebol feminino.

O São Carlos Agora entrou em contato com o técnico Antonio Carlos Rodrigues que não escondeu uma dose de alívio, uma vez que sua equipe deverá estar em ação no mês de outubro. Porém, segundo um rígido protocolo de segurança.

COMO SERÁ

Antonio Carlos informou que nesta semana deverá ocorrer a testagem de todas as atletas (exame PCR). Caso alguma de positivo para Covid-19, será afastada, cumprirá quarentena (isolamento social) antes de retornar às atividades.

“Pelo que pude perceber o local dos exames ainda não foi definido. O primeiro deverá ser feito com a ajuda da Vigilância Epidemiológica. A partir do segundo, a Prefeitura Municipal, através da Smec, deverá oferecer a cada 15 dias.

PROCEDIMENTOS

O treinador do H7 Esportes/La Salle informou que os treinos devem iniciar a partir do dia 15 de setembro, após a higienização dos ginásios municipais de esportes.

Quando isso acontecer, todas as atletas, bem como as comissões técnicas serão submetidas a um rígido protocolo de segurança. “Está decidido que elas deverão ir para os treinos a pé, de bike ou em carro próprio (da família). Ir com o uniforme, levar água em uma garrafinha e estar obrigatoriamente de máscara, que serão retiradas somente durante os treinos. Já a comissão técnica deverá ficar o tempo todo com as máscaras. Após terminar os treinos, todas devem higienizar os materiais, as mãos e colocarem as máscaras. O banheiro será usado somente em caso de necessidade fisiológica”, informou.

CAMPEONATO

Antonio Carlos informou que esta semana a Federação Paulista de Handebol (FPHand) irá realizar uma reunião online para decidir o início do Campeonato Paulista. O técnico são-carlense acredita que as competições iniciem-se, na pior das hipóteses, no início de outubro.

“Portanto, a ansiedade aumenta, a adrenalina sobe. Foram meses de confinamento e as atletas estão muito ansiosas. Com todo o cuidado e obedecendo sempre os protocolos de segurança, vamos representar bem São Carlos e proteger todas as atletas desta infecção”, disse Antonio Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também