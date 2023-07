Atletas ibateenses são finalistas no Campeonato Brasileiro de Karatê

Talentos ibateenses brilharam no Brasileiro de Karatê, em São Bernardo - Crédito: Divulgação

Os jovens atletas do Projeto Social de Karatê de Ibaté, conquistaram três medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze na etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizada domingo, 9, em São Bernardo do Campo, no grande ABC paulista.

A competição – que qualificou os quatro melhores em cada categoria – teve a participação de 1033 atletas de 15 estados da Federação.

O professor Elcio Manoel destacou que todos os atletas fazem parte do “Projeto Social Karatê para Todos”, desenvolvido e realizado pela Secretaria Municipal de Esportes de Ibaté, na Academia Municipal do Jardim Cruzado e na Pirâmide da Mata do Alemão. “Os atletas que se destacaram nessa competição foi Kauã Menezes – Campeão Sub 21/84kg e Campeão Senior 84kg; Livea Oliveira – Campeã Sub 21/50kg e Bronze Senior 50kg; Weni Gabriel – Vice-Campeão Cadete/63kg; Laura Neri Vice-Campeão Sub 21/50kg e Vice-Campeã Senior 50kg e Josué Levi – Bronze Senior 75kg”, contou.

A Federação Paulista de Karate, na qual os alunos de Ibaté foram representar, sagrou-se Campeã Geral da Etapa Classificatória com 483 medalhas, sendo 135 ouros, 119 pratas e 229 bronzes, e os atletas ibateenses contribuíram para isso. “Parabenizo e agradeço o esforço da nossa equipe e o Prof. Elcio Ferreira, Faixa Preta-6* Dan que é Integrante da Comissão Técnica da Federação Paulista de Karate, pela excelente performance do nosso município” agradeceu,

Os interessados em participar das aulas de karatê devem comparecer às aulas que acontecem toda terça-feira, às 18h, na Pirâmide da Mata do Alemão ou toda quinta-feira e sábados na Academia Municipal, no Jardim Cruzado.

