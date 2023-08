SIGA O SCA NO

Atletas fazem rifa para participarem do Campeonato Brasileiro de Handebol em cadeira de rodas - Crédito: divulgação

A Associação Paradesportiva de São Carlos (APSC) está realizando uma rifa para arrecadar fundos para participar do Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas, que acontecerá na próxima semana, de 28 a 31 de agosto.

A APSC foi fundada em 2023 e é uma associação sem fins lucrativos que promove a inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte. A equipe de Handebol em Cadeira de Rodas da APSC é composta por atletas de São Carlos e região que competem em nível nacional.

“Nossa rifa solidária é uma oportunidade única de contribuir diretamente com a equipe. Cada bilhete adquirido nos aproxima do nosso objetivo de garantir os recursos necessários para representar São Carlos e o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas na próxima semana, de 28 a 31 de agosto", disse um dos responsáveis pela campanha.

Os bilhetes da rifa custam R$ 5,00 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (16)99730-7839. O sorteio será realizado no dia 27 de agosto e o prêmio será um vale-compras de R$ 250,00 em dinheiro

Leia Também