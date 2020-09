Atletas do vôlei feminino realizam exames PCR em unidades de saúde de São Carlos

Atleta do vôlei durante o teste: mais um passo para o retorno ao "novo normal" - Crédito: Marcos Escrivani

A segunda-feira, 14, foi marcada pela realização dos exames PCR por parte de 25 atletas que integram a equipe AVS de vôlei feminino, para detectar a presença ou não do novo coronavírus, causador da Covid-19. Os exames aconteceram em unidades básicas de saúde de São Carlos.

Segundo Zé Sérgio, técnico da equipe são-carlense, os resultados sairão nesta quarta-feira, 16 e as atletas que testarem negativo deverão retornar aos treinos na próxima semana no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. “Desde que a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) já tenha providenciado a higienização”, disse o treinador. As atletas que testarem positivo ficarão em quarentena em suas respectivas residências por 15 dias e serão posteriormente submetidas a nova testagem para saber se estarão aptas ou não a treinar.

PROTOCOLOS

Zé Sérgio disse que no momento em que os treinos começarem, será seguido um rígido protocolo de segurança. “O ginásio de esportes ficará fechado durante os treinos e somente integrantes do time terão acesso. A comissão técnica permanecerá sempre com máscaras. Adquirimos álcool em gel e um medidor de temperatura também”, comentou.

Já as jogadoras terão a obrigatoriedade de irem sozinhas aos treinos, de máscara, roupas próprias e garrafas de água. As máscaras deverão ser retiradas durante as atividades e o banheiro utilizado somente para necessidades fisiológicas.

“Vamos cumprir todas as normas para que não tenhamos problemas quanto a disseminação do novo coronavírus e poder cumprir os compromissos programados para a temporada 2020”, comentou o técnico são-carlense.

