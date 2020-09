Atletas do handebol feminino realizam testes para Covid-19

Atleta realiza o exame para detectar a presença (ou não) do novo coronavírus - Crédito: Marcos Escrivani

As 22 jogadoras que irão defender o H7 Esportes/La Salle no Campeonato Paulista Junior de handebol feminino realizaram nesta segunda-feira, 14, os testes PCR para detectar, ou não, a presença do Sars-Cov-2. Os exames foram feitos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Vila São José, Jardim Santa Felícia e Redenção.

Segundo o técnico Antonio Carlos Barbosa os resultados deverão sair nesta quarta-feira, 16, e os treinos presenciais retornam no mesmo dia, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José.

POSITIVO/NEGATIVO

Indagado como será a logística pós-testes, Antonio Carlos disse que, caso alguma atleta seja testada positiva, ela será imediatamente afastada e colocada em quarentena domiciliar por pelo menos 15 dias.

As que testarem negativas para Covid-19 estarão automaticamente liberadas, mas irão seguir um rígido protocolo de segurança.

“Aquelas que estiverem aptas para os treinos, deverão ir para o ginásio de esportes sozinha ou de carro (mas da família). Irão levar as roupas de treino, toalhas, garrafinhas de água, máscaras e álcool em gel. Na quadra poderão tirar as máscaras para os treinos e ao término, poderão utilizar o banheiro somente para necessidades fisiológicas. Em seguida, devem retornar para casa”, comentou o técnico.

Segundo ele, toda a comissão técnica irá permanecer com máscaras durante as atividades. O ginásio permanecerá fechado durante os treinos e não será permitida a entrada de nenhuma pessoa que não pertença a equipe no local.

“Vamos buscar manter o distanciamento necessário para que possamos seguir integralmente o protocolo de segurança”, afirmou o treinador. “A ideia é realizar atividades intensas e se preparar da melhor forma para o Estadual”, finalizou.

