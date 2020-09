Atletas do Grêmio São-carlense testam negativo para Covid-19

Jogadores realizam testes físicos: todo o grupo testou negativo para a Covid-19 - Crédito: Marcos Escrivani

A terça-feira, 8, foi de apreensão, já que enfermeiras do Hospital Israelita Albert Einstein (parceiro da Federação Paulista de Futebol) vieram a São Carlos e realizaram exames PCR em todos os atletas e comissão técnica do clube para detectar (ou não) a presença do Sars-Cov-2, obedecendo os protocolos de segurança estabelecido para o retorno do futebol. O time são-carlense irá disputar a Série B do Campeonato Paulista.

Os resultados já saíram na tarde de quarta-feira, 9, e todos os integrantes do Grêmio testaram negativo para a infecção. A informação foi passada pelo técnico Marcus Vinícius. “Ficamos muito satisfeitos e ainda mais motivados. Esta primeira etapa foi concluída com sucesso e agora é manter o planejamento e até sexta-feira concluir os testes físicos e clínicos”, observou o treinador, salientando que todos os protocolos serão cumpridos à risca, principalmente o confinamento dos jogadores.

“A princípio eles não sairão sem uma prévia autorização. Já a comissão técnica, que reside em bairros de São Carlos, terão a obrigação de redobrar os cuidados para que não sejamos afetados pelo novo coronavírus”, garantiu Marcus Vinícius.

FOCO NA BEZINHA

A cada frase, o treinador do Lobo da Paulista frisava que todos os cuidados serão mantidos e após os jogadores testarem negativo, na próxima semana iniciam-se os trabalhos com bola. “Vamos começar a trabalhar a parte técnica e tática, além de situações de jogo. Estamos todos motivados a dar o melhor e estrear bem no dia 18 de outubro contra a Matonense”, comentou.

Neste período existe a perspectiva de que o Grêmio faça apenas um jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista da Série B. “Estamos analisando uma equipe que teve os mesmos cuidados que a gente. Se conseguirmos agendar uma partida, iremos fazer”, afirmou.

