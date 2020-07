Atletas do Grêmio contarão com um “reforço extra” fora dos gramados

Ana Carolina e Rafaela, através de contatos virtuais, trabalham os atletas do Grêmio durante a pandemia - Crédito: Marcos Escrivani

Em época de pandemia da Covid-19, onde os treinos presenciais estão proibidos pelas autoridades sanitárias com intuito de evitar a propagação do Sars-Cov-2, os atletas que irão defender o Grêmio São-carlense na temporada 2020 realizam o isolamento social em suas respectivas residências, onde cumprem diariamente atividades físicas que são acompanhadas que comissão técnica liderada pelo técnico Marcus Vinícius.

Paralelamente o patrocinador do time adquiriu a ADPM e constrói um Centro de Treinamento que terá todas as dependências necessárias para que os atletas possam executar os treinos físicos, técnicos e táticos, além de alojamentos, salas de ginásticas, piscina e outros departamentos.

O patrocinador do clube, que irá disputar a Série B do Campeonato Paulista foi mais além de contratou uma nutricionista e uma psicóloga esportiva que irão preparar, ao lado da comissão técnica, os atletas para o importante campeonato. A meta são-carlense é ambiciosa, já que focam a Série A3 em 2021. Literalmente o ditado latim “mens sana em corpore sano” faz valer no Lobo.

No final de semana o São Carlos Agora entrevistou as duas profissionais que trabalham há pouco mais de um mês com o grupo de 23 jogadores.

NUTRICIONISTA

Rafaela Poppi Lavadeci, 24 anos, é a nutricionista. Em época de pandemia, possui grupos de WhatsApp e se comunica através de videoconferência. Mas mantém contatos individuais, onde orienta todos os atletas para que tenham uma alimentação adequada.

“Nesta época de isolamento social é essencial uma alimentação correta. Procuro explicar e salientar a importância. Percebemos uma certa ansiedade nos atletas. Passo as orientações necessárias”, disse Rafaela salientando que para manter o organismo em bom funcionamento é necessário alimentos ricos em carboidratos, proteínas, gordura boa, vitaminas e sais minerais.

Sobre a iniciativa do clube em buscar dar respaldo aos atletas em todos os aspectos, a nutricionista afirmou que a atitude é “incrível”. “É difícil ver um clube profissional inserir nas atividades da comissão técnica, a nutrição. Ela é importante no ganho de rendimento. Um corpo alimentado pode ajudar a evitar lesões, terá uma melhor imunidade e o desempenho em campo é muito melhor. Promove a qualidade de vida do atleta”, resumiu a nutricionista.

PSICÓLOGA

A psicóloga Ana Carolina Berto, 29 anos, também é uma das novidades do Grêmio para esta temporada. A exemplo da nutricionista Rafaela, tem encontros virtuais semanais com os atletas, intercalados com o técnico Marcus Vinícius. Através de videoconferências aborda diversos temas relacionados a psicologia esportiva.

Uma delas, por exemplo, é a ansiedade em tempos de pandemia. “Pelo WhatsApp promovo encontros individuais. Com o isolamento social, tiveram a rotina quebrada e vivem com a família. Diante deste quadro a nossa função e fazer com que eles tenham autoconfiança, estejam motivados e deixem de lado a tensão, frustração, medo ou insegurança.

“Durante as conversas que tivemos online frisei que a bola irá voltar a rolar e todos têm que estar motivos e prontos para os desafios, conquistas e vitórias”, disse Ana Carolina.

A psicóloga informou ainda que, no retorno às atividades presenciais irá conhecer pessoalmente todos os atletas e aplicar testes através de um questionário, além de procurar estar lado a lado de Marcus Vinícius no trabalho de campo e ver o desenvolvimento de cada atleta.

Igualmente indagada sobre a preocupação do clube em buscar dar a segurança necessária para que os atletas desenvolvam o seu trabalho, a psicóloga vê com bons olhos. “Penso que em grandes clubes o investimento já é complicado. Imaginemos então em um que está na quarta divisão. Por isso é difícil ver uma iniciativa como essa. Mostra que o investidor tem um projeto que quer levar o clube a outro patamar, alçar voos com perspectivas positivas, com metas traçadas e seguir nelas. Vejo um trabalho transparente e um diferencial no Grêmio. A psicologia esportiva é recente e tem características muito boas e todos integrados num só objetivo, tem tudo para crescer”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também