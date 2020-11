Atletas de tênis do Country Club faturam títulos na África

Crédito: Divulgação

As atletas Bárbara Gatica, 24 anos, do Chile e Rebeca Pereira, 27 anos, de Petrópolis/RJ, e que treinam sob o comando do técnico Felipe Porto, no São Carlos Country Club, sagraram-se campeãs nas duplas em torneio válido pelo ranking mundial de tênis, ocorrido na Tunísia. A chilena Bárbara conquistou ainda o vice-campeonato na chave de simples no mesmo país.

No torneio de duplas, na decisão, as jogadoras superaram a alemã Lisa Ponomar e a polonesa Veronika Folskwka pelo placar de 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 17/15. Na chave de simples, Bárbara caiu na final para a alemã Sofia Hermann por 2 sets a 0, por duplo 6/4.

Segundo Porto, as jogadores seguem viagem para competir em solo europeu, quando irão atuar em três torneios na Espanha e um em terras alemãs.

