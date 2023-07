Atletas de São Carlos viajam mais de mil km para manter invencibilidade na Liga Brasil

Ruiva, MVP são-carlense, a ‘fera’ do jogo da Liga Brasil: 10 jogos e destaque da partida - Crédito: Divulgação

Um final de semana (mais um) de superação. Assim foi a cansativa jornada da equipe de handebol feminino H7 Esportes que esteve em ação em duas oportunidades e em estados diferentes neste final de semana. Uma “peregrinação” de mais de mil quilômetros (ida e volta) que terminou com uma vitória emocionante e a invencibilidade (e liderança) mantida na Liga Brasil, campeonato interestadual que reúne equipes de São Paulo e Minas Gerais.

Sob o comando do técnico Antonio Carlos Rodrigues, a jornada são-carlense começou na noite de sábado, no ginásio municipal de esportes Do Éden, quando as são-carlenses foram derrotadas para Sorocaba pelo Campeonato Paulista por 34 a 11.

Nesta partida, Antonio Carlos afirmou que fez um primeiro tempo muito equilibrado com as sorocabanas. Mas, na etapa final, mesclou o time com atletas mais jovem visando dar ritmo de olho nos Jogos Regionais e, paralelamente, poupar as principais atletas.

O motivo foi simples: terminou a partida, a delegação são-carlense partiu para a cidade mineira de Ituiutaba e no ginásio municipal de esportes Ildefonso Mascarenhas da Silva, compromisso pela fase de classificação da Liga Brasil e de quebra, um jogo de invictos contra Uberaba.

Após um primeiro tempo muito equilibrado, com vitória são-carlense por 11 a 7, na etapa final as mineiras buscaram a reação e encostaram nos minutos finais, deixando o encontro tenso. Mas, nos detalhes, as “brabas” de São Carlos mostraram resiliência e garantiram a vitória, a invencibilidade e a liderança do campeonato ao bater Uberaba por 22 a 21.

Leia Também