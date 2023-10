Atletas de São Carlos se destacam no Brasileiro Master de Atletismo

SIGA O SCA NO

30 Out 2023 - 09h45 Por Da redação

Os atletas de São Carlos, João Carlos Pereira e Maria da Conceição de Almeida, foram destaques na 21ª edição do Campeonato Brasileiro Master de Atletismo, realizado em Recife, no período de 20 a 22 deste mês de outubro.

João Carlos conquistou ouro nas provas dos 10 mil metros rasos e 2 mil metros com obstáculos. Maria da Conceição foi ouro na prova dos 800 metros rasos.

Com estas conquistas, os atletas de São Carlos garantiram vaga para as disputas da 21ª edição do Sul-Americano Master de Atletismo, que acontece de 18 a 26 de novembro, em Lima (Peru).

