Atletas de São Carlos se destacam no 12º GP Paulista de Carrinhos de Rolimã em Piracicaba

O último sábado, 9 de agosto, foi de grandes conquistas para os atletas de São Carlos no 12º GP Paulista de Carrinhos de Rolimã, realizado em Piracicaba. A cidade foi representada por competidores de diferentes categorias, que garantiram importantes colocações no pódio e reforçaram a tradição local na modalidade.

Na categoria juvenil, Ana Júlia Tello, 14 anos, conquistou o 2º lugar, repetindo o bom desempenho que já havia apresentado em edições anteriores. Em agosto de 2024, também em Piracicaba, ela garantiu o vice-campeonato e, em novembro do mesmo ano, sagrou-se campeã da Taça Cel. Jeferson Jorge, realizada em São Carlos. Mais recentemente, em 20 de julho deste ano, foi campeã do 4º GP Paulista de 2025 no município.

O destaque do dia ficou por conta de Davi Tello, 10 anos, que alcançou o 1º lugar no Campeonato Paulista de Carrinhos de Rolimã, na categoria RT (Rolimã Tradicional). Davi já havia conquistado o 2º lugar em Tambaú e o 3º lugar em Piracicaba no ano passado, na categoria infantojuvenil.

Outro bom resultado foi de Isabela Tello, que ficou com o 4º lugar em sua categoria, demonstrando evolução e espírito competitivo.

Também representaram São Carlos os pilotos Bruno Reis, Leandro Romão e Alex Tello, que buscaram melhorar suas posições no pódio na categoria RT. O GP de Piracicaba é considerado um dos mais disputados do estado, reunindo o maior número de provas e competidores de São Paulo.

Leia Também