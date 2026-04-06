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segunda, 06 de abril de 2026
Esportes

Atletas de São Carlos se destacam e levam nome da cidade ao topo na Maratona de Manaus

06 Abr 2026 - 13h20Por Jessica Carvalho R
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Atletas de São Carlos se destacam e levam nome da cidade ao topo na Maratona de Manaus -

Atletas de São Carlos brilharam na Maratona de Manaus, realizada neste último domingo (05/04), em Manaus, e conquistaram excelentes resultados, levando o nome da cidade e da Honda ao topo da competição. A prova reuniu mais de 3 mil participantes e exigiu superação dos competidores, que enfrentaram os desafiadores 42.195 km, além do fuso horário e das altas temperaturas da capital amazonense.

Demonstrando garra, resistência e espírito de equipe, os atletas são-carlenses se destacaram em diferentes categorias e percursos, garantindo posições de destaque.

Entre os principais resultados está o atleta Alex Santos, que conquistou a 38ª colocação geral, ficando entre os 100 melhores da prova. Ele também alcançou o 6º lugar na categoria 45 a 49 anos e sagrou-se campeão dos 42 km entre os colaboradores da Honda de Itirapina.

Outro destaque foi Raphael Ricci, que terminou na 72ª colocação geral, também figurando no Top 100. Na categoria 40 a 44 anos, ficou com a 8ª posição e ainda garantiu o 4º lugar nos 42 km entre os colaboradores da Honda de Itirapina.

José Elielson teve excelente desempenho na prova de 21 km, conquistando a 20ª colocação geral. Ele também ficou em 4º lugar na categoria 45 a 49 anos, além de garantir o título entre os colaboradores da Honda de Itirapina na distância.

 

 
 

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