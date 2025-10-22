(16) 99963-6036
Esportes

Atletas de São Carlos representam o Brasil em etapas do circuito continental de Triathlon no Chile

22 Out 2025 - 23h05Por Jessica CR
A equipe de Triathlon do SESI-SP participará de duas importantes competições do circuito continental: a Americas Triathlon Cup – Iquique, no dia 25 de outubro, e a Americas Triathlon Cup – Viña del Mar, em 2 de novembro, ambas realizadas no Chile.

A delegação paulista será formada pelos atletas Pedro Fernandes, Luigi Vanzella, João Victor Pereira, Victor Hugo Lopes e Maria Luiza Simão, sob a orientação da treinadora Fernanda Zanini. As provas reúnem os principais triatletas das Américas e fazem parte do calendário oficial da Confederação Americana de Triathlon.

A participação nas etapas chilenas representa mais um passo importante no desenvolvimento técnico e competitivo dos atletas do SESI Triathlon, que vêm conquistando destaque nacional e internacional com resultados expressivos tanto nas categorias de base quanto nas de alto rendimento.

