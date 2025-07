Atletas de São Carlos conquistam excelentes resultados no Paulista

O destaque são-carlense foi João Barbosa de Jesus, medalha de prata no salto com vara - Crédito: Divulgação

Cinco atletas da Associação São-carlense de Atletismo (ASA) brilharam no Campeonato Paulista Adulto, realizado de 27 a 29 de junho em São Bernardo do Campo. O destaque foi João Barbosa de Jesus, medalha de prata no salto com vara.

A participação são-carlense foi considerada excelente pelo coordenador Altair Maradona Pereira, já que, além da medalha de prata, outros quatro atletas representaram a ASA e mostraram evolução técnica.

Pedro Henrique disputou os 100m e 200m, e o salto em distância, onde ficou em 6° lugar e fez sua melhor marca. Danilo Godoy e Yago Cesar disputou os 100 e 200m. O time foi completado por Anderson Lima que disputou os 200m e foi 6° colocado nos 400m. De acordo com Maradona, todos os atletas que correram os 200m fizeram as melhores marcas pessoais.

De acordo com o coordenador e também técnico da equipe, o Campeonato Paulista Adulto era uma competição alvo para equipe que estava no planejamento anual. “Devido a situação atual, apenas cinco atletas heróis participaram e representaram muito bem nossa equipe e São Carlos. Todos superaram suas melhores marcas e isso mostra a eficiência do nosso técnico Israel Pelosi que fez o planejamento perfeito que era chegar 100% nos Jogos Regionais. Mas como São Carlos não vai participar, agora é replanejar o ano e ver o melhor para a cidade e principalmente para os atletas. Parabéns ao técnico e aos atletas”, disse Maradona.

