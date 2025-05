Atletas de São Carlos conquistam bons resultados no final de semana

Edna Almeida fez uma boa prova e terminou no pódio em corrida paulistana - Crédito: Divulgação

Três atletas da Associação São-carlense de Atletismo (ASA) estiveram em ação neste domingo, 18 e conquistaram expressivos resultados, mostrando a força da modalidade na São Carlos. Todos estão em preparação para os Jogos Regionais, prioridade do time na temporada 2025.

Edna Maria de Almeida participou da Asics Golden Run SP, na Marginal Pinheiros, em São Paulo e conquistou o quinto lugar no geral.

Após a prova, Edna disse que sempre desejou estar no pódio em uma prova dessa envergadura. “Hoje (domingo) o desejo se tornou realidade. Resultado de muito trabalho, dedicação e renúncias ao longo do caminho.

Consegui baixar mais de um minuto em relação ao meu tempo do ano passado e finalizei a prova em uma disputa acirrada pelo 5º lugar, lado a lado com outra atleta. Com fé em Deus e garra até o fim, consegui conquistar essa colocação tão especial”, disse a atleta, que tem a expectativa de representar muito bem São Carlos nas competições oficiais como Campeonato Paulista, Troféu Brasil, Jogos Regionais e Abertos.

Irmãos Shianti

Já os Irmãos Shianti (Luiz e Raul) estiveram presente na Corrida do Embaré, realizada em São Carlos, com percurso de 6 km. Luiz ficou em 4° colocado geral e o irmão, em 6° colocado, além de ser 1° da categoria até 29 anos.

A dupla é presença certa na equipe que vai disputar o Campeonato Paulista e Jogos Regionais e a possibilidade bons resultados é grande.

“Fiz uma boa prova, consegui estar bem na frente, disputando as primeiras colocações. Estou feliz com minha 4º colocação e atitudes dentro da prova. Aos poucos volto a minha boa forma correndo, prova com um start list forte deixando a competição forte e emocionante do começo ao fim”, disse Luiz.

O irmão, Raul, também opinou. “Participei da prova de 6km. Fiz uma preparação boa para essa prova e gostei do meu desempenho consegui aplicar tudo que foi treinado. Agradeço a minha equipe asa pelo apoio e vou continuar treinando focado pra mim melhorar cada vez mais para as próximas corridas”, finalizou.

Leia Também