Atletas de São Carlos conquistam 55 medalhas na paranatação do PARESP

A equipe de São Carlos brilhou na edição 2025 dos Jogos Paradesportivos do Estado de São Paulo (PARESP), realizada no último dia 30 de setembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Sob a liderança do técnico Mitho Bianchi, a delegação da Liga Central de Natação alcançou resultados expressivos: foi campeã na categoria Feminino e vice-campeã na categoria Masculino. No total, os atletas garantiram 55 medalhas, sendo 50 de ouro e 5 de prata.

O desempenho foi possível graças ao apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, responsável por viabilizar a logística e o transporte adaptado para os competidores.

O secretário da pasta, Rafael Almeida, destacou a importância da conquista:“Mais do que medalhas, esses atletas representam superação, dedicação e o verdadeiro espírito do esporte. É fundamental oferecer estrutura e apoio para que o paradesporto continue crescendo e inspirando a todos”, afirmou.

