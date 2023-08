Atletas de São Carlos conquistam 5 medalhas no Paulista de Atletismo Master

SIGA O SCA NO

João Carlos e Fabíola Barros (foto) e Jeferson dos Santos conquistaram cinco medalhas para São Carlos -

Atletas de São Carlos conquistaram cinco medalhas, sendo três de ouro, uma de prata e uma de bronze, durante as disputas da 55ª quinta edição do Campeonato Paulista de Atletismo Master, ocorrido neste final de semana, no Centro Olímpico de São Paulo.

João Carlos Pereira foi ouro nos 2 mil metros com obstáculo e prata nos 5 mil metros rasos.

Fabíola Barros conquistou medalha de ouro na disputa dos 2 mil metros com obstáculo e bronze no lançamento de dardo.

Já o atleta Jeferson Esteves dos Santos foi ouro na prova de lançamento de disco.

Estes resultados credenciam os atletas de São Carlos para as disputas do Campeonato Brasileiro, que acontecerá em outubro em Recife, e o Sul-Americano que será realizado em novembro em Lima (Peru).

