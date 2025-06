Atletas de São Carlos concluem a Maratona do Rio e fazem história nas quatro provas

Um grupo de corredores de São Carlos, alunos da assessoria Igor Nicolau Team, concluiu com sucesso a desafiadora Maratona do Rio 2025, realizada no último domingo (22). A prova foi a última de uma sequência de quatro dias intensos de corrida, que começou com a prova de 5 km (quinta-feira), seguiu com 10 km (sexta-feira), 21 km (sábado) e teve seu grande desfecho com a prova de 42 km no domingo.

Flavia Mota e Gustavo Lopes, enfrentaram todas as etapas do evento e completaram todas as provas, enquanto Wesley Rafael Garcia, Daniel Daizo, Mariane Oliveira, Ricardo Arrighi, Tiago Oliveira e Paulo Felício, percorreram a distância de 42 km no domingo, superando limites e celebrando a conquista tão esperada.

“Foi surreal o que vivemos no Rio esses dias, uma prova fantástica! Curti cada km e aproveitei ao máximo a maratona. Os amigos e treinadores presentes comigo fizeram toda a diferença para mim nesta prova”, destacou Wesley Rafael Garcia.

Gustavo Lopes e Flavia Mota reforçaram o significado especial dessa conquista para todos:

“Correr uma maratona é transformação… Não importa se é a primeira ou a centésima, a emoção e tudo que os 42 km envolvem sempre serão algo surreal. Você abre mão de muita coisa e se dedica de verdade para conhecer a rainha das distâncias, e não tem como ser diferente: a maratona devolve e entrega em dobro o que você plantou. Correr as quatro provas nos ensinou como nos comportar em momentos que até nós mesmos duvidamos da própria capacidade. Não foi fácil, mas foi uma aula particular de autoconhecimento e de como podemos ir tão longe quando nos apoiamos em nossos sonhos”.

Com dedicação e superação, o grupo não só concluiu todas as etapas do desafio, mas também levou para casa uma bagagem de aprendizados e uma prova viva de que, com planejamento e treino, todos são capazes de alcançar seus sonhos.

