Atletas de São Carlos brilham na VII Copa Brasil de Atletismo Master

Por Jessica C R

18 Mai 2025 - 18h08 Por Jessica C R

Os atletas João Carlos Pereira e Maria da Conceição representaram São Carlos com grande destaque na VII Copa Brasil de Atletismo Master, realizada nos dias 16, 17 e 18 de maio, em João Pessoa (PB). As competições reuniram os melhores atletas master do país, e os representantes da região não decepcionaram.

João Carlos Pereira foi um dos grandes nomes do evento, conquistando duas medalhas de ouro nas provas de 1500 metros rasos e 2000 metros com obstáculos, esta última com direito a um novo recorde da competição. Para coroar sua participação de alto nível, João ainda garantiu a medalha de prata nos 3000 metros da marcha atlética, confirmando sua versatilidade e talento nas pistas.

Maria da Conceição também fez bonito na competição. A atleta trouxe para São Carlos uma medalha de ouro nos 1500 metros rasos, uma prata nos 800 metros rasos e um bronze nos 400 metros rasos, demonstrando um excelente desempenho nas provas de velocidade e resistência.

A próxima edição da Copa Brasil de Atletismo Master já é aguardada com expectativa, e os atletas de São Carlos prometem continuar treinando forte para manter o excelente desempenho nas competições futuras.

Parabéns aos atletas João Carlos Pereira e Maria da Conceição por levarem o nome de São Carlos ao pódio, fortalecendo o atletismo master da região!

