Atletas de São Carlos brilham e conquistam quatro pódios

Joana fez uma boa prova e esteve no pódio - Crédito: Divulgação

Quatro atletas da Associação São-carlense de Atletismo (ASA) brilharam neste domingo, 25, quando estiveram competindo em provas realizadas em São Carlos e em Rio Claro. No total, conquistaram quatro pódios e mostraram a força da modalidade são-carlense.

Na “Corre Comigo By Elder Fragalle”, com distâncias 5 km e 10 km, realizada no Swiss Park, Luiz Shianti sagrou-se campeão geral dos 5 km e Lucas Ferraz completou a manhã inspirada da ASA, com o título geral nos 10 km.

Já pelo Circuito Covabra Bem Estar, com distância de 5 km realizada em Rio Claro, Joana Motta foi a 5° colocada geral e Márcio Ribeiro da Silva, campeão na categoria 40/49 anos.

O coordenador da equipe, Altair Maradona Pereira enfatizou que todos os atletas foram muito bem, com os treinos dando resultado. “Mais importante do que o pódio, são os tempos que estão bem melhor. Estamos há dois meses dos Regionais e temos que chegar 100% fisicamente para representar muito bem nossa equipe e São Carlos”, disse.

Relatos dos atletas

Individualmente, cada atleta fez um breve relato sobre as suas participações neste final de semana. E todos mostrando satisfação pelos resultados e otimismo quanto a sequência dos trabalhos.

Lucas Ferraz – “A prova em si foi muito boa, consegui fazer uma prova sólida, mantive o ritmo do começo ao fim, mesmo com uma variação de altimetria considerável. Abri bem logo no começo, e continuei fazendo força para avaliar meu condicionamento. Graças a Deus voltando a boa forma para os próximos objetivos - 21k na Maratona do Rio, Jogos Regionais e Campeonato Paulista”.

Joana Motta – “Eu havia realizado as inscrições para as duas etapas juntas no início do ano, mas depois fui surpreendida com a data da comemoração de aniversário de 2 aninhos da minha sobrinha que antecedia a data dessa corrida. Cancelei o hotel porque não participaria da corrida, pois não teria como retirar o kit de participação no sábado. Mas graças à Deus consegui em cima da hora encontrar um amigo morador de Rio Claro que bondosamente retirou meu kit no sábado me entregando na hora corrida. Assim, acabei participando da competição. A respeito da corrida, eu não estava preparada, pois não me alimentei corretamente no sábado, devido à festa de aniversário da minha sobrinha, não descansei, nem consegui dormir, afinal cheguei tarde em casa, tive que acordar às 4h e ainda por cima dirigi e fui sozinha até Rio Claro, porque minha mãe foi diagnosticada com dengue e não pode me acompanhar. Enfim, eu imaginei que não conseguiria o desempenho almejado, mas mesmo assim me surpreendi com o resultado: Primeira vez que eu conquisto o Pódio Geral, o Top 5, em uma corrida grandiosa, com premiação em dinheiro, levantando um cheque gigante no pódio”.

Leia Também