sábado, 16 de agosto de 2025
Esportes

Atletas de Ibaté disputam Campeonato Brasileiro de Karatê em Uberlândia

16 Ago 2025 - 08h26Por Jéssica C.R.
De 13 a 17 de agosto, quatro atletas de Ibaté participam do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontece em Uberlândia (MG). O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Karatê e reúne competidores de todo o país nas categorias Divisão Especial e Primeira Divisão.

A equipe ibateense é formada por Weni Gabriel, Letícia Tanan, Lívia Oliveira e Flávia Scopin, todos integrantes do Projeto Karatê para Todos, mantido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal. O trabalho é coordenado pelo professor e técnico Elcio Ferreira, que também faz parte da Comissão Técnica da Seleção Paulista de Karatê.

Segundo Elcio, o grupo chega confiante à competição. “Temos grandes chances de medalha. Nos últimos anos conquistamos inúmeros títulos nacionais dentro das categorias e este ano teremos o mesmo sucesso. Desejamos excelentes lutas e grandes conquistas. Nossa torcida sempre será por vocês!”, declarou.

A participação conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Esportes, com o incentivo do prefeito Ronaldo Venturi, do secretário de Esportes Damião Sousa e do adjunto Elivelton Alves.

