quarta, 12 de novembro de 2025
Atletas de Ibaté devem confirmar vaga no transporte para a São Silvestre 2025

12 Nov 2025 - 12h46
A Secretaria Municipal de Esportes de Ibaté informou que os atletas do município inscritos na Corrida de São Silvestre 2025 devem comparecer à sede da pasta para confirmar o nome na lista de transporte que será disponibilizado para o evento.

Para o registro, é obrigatório apresentar o documento de identidade e o comprovante de inscrição da corrida. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 14h às 17h30, diretamente na Secretaria Municipal de Esportes.

A medida tem como objetivo organizar o transporte dos participantes e garantir toda a logística necessária para que os atletas ibateenses possam representar o município na tradicional prova, que marca o encerramento do calendário esportivo nacional.

 
 

