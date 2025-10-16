(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Atletas de Ibaté conquistam medalhas no Campeonato Paulista Estudantil de karatê

16 Out 2025 - 18h12Por Jessica CR
Os atletas da oficina de karatê da Secretaria de Esportes de Ibaté participaram, na cidade de São Paulo, no Ginásio da Uniban – Universidade Bandeirante, do Campeonato Paulista Estudantil 2025.

O evento reuniu aproximadamente 640 atletas de diversas regiões do estado. 

Os representantes de Ibaté conquistaram quatro medalhas, sendo uma de prata, com o atleta Mathias Rodrigues, e três de bronze, com Flávia Scopin, Júlia Alves e Weverton Araújo. A atleta Heloísa Thomazzi também obteve excelente resultado, alcançando a 5ª colocação.

Os atletas foram acompanhados pelo técnico Prof. Élcio Ferreira, que ministra as aulas de karatê na Academia Municipal do Jardim América. Segundo ele, a participação dos atletas foi excelente, considerando o alto nível da competição, que serve como classificatória para o campeonato brasileiro estudantil 2025, a ser realizado na cidade de João Pessoa (PB).

 

