Atletas de Ibaté conquistam medalhas no Campeonato Paulista Estudantil de karatê

Os atletas da oficina de karatê da Secretaria de Esportes de Ibaté participaram, na cidade de São Paulo, no Ginásio da Uniban – Universidade Bandeirante, do Campeonato Paulista Estudantil 2025.

O evento reuniu aproximadamente 640 atletas de diversas regiões do estado.

Os representantes de Ibaté conquistaram quatro medalhas, sendo uma de prata, com o atleta Mathias Rodrigues, e três de bronze, com Flávia Scopin, Júlia Alves e Weverton Araújo. A atleta Heloísa Thomazzi também obteve excelente resultado, alcançando a 5ª colocação.

Os atletas foram acompanhados pelo técnico Prof. Élcio Ferreira, que ministra as aulas de karatê na Academia Municipal do Jardim América. Segundo ele, a participação dos atletas foi excelente, considerando o alto nível da competição, que serve como classificatória para o campeonato brasileiro estudantil 2025, a ser realizado na cidade de João Pessoa (PB).

