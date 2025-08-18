Atletas de Ibaté conquistam medalhas no Campeonato FJU de Jiu-Jitsu

No último fim de semana, atletas de Ibaté representaram a Prefeitura Municipal e a academia Gladiators Team no Campeonato FJU de Jiu-Jitsu, realizado em Ribeirão Preto, e trouxeram para casa importantes conquistas.

Sob a orientação do treinador Gabriel Victorino, os competidores demonstraram talento e dedicação, garantindo posições de destaque nas diferentes categorias:

Vinicius Silva dos Santos – Campeão faixa azul até 70kg

Luís Otávio – Campeão faixa branca juvenil até 120kg

Anderson Magalhães – Vice-campeão faixa branca até 98kg

Adryan Mota – Vice-campeão faixa branca até 65kg

Murilo Volpiano – 3º lugar faixa verde juvenil até 58kg

Hiury Rodrigues – 3º lugar faixa azul até 86kg

Para o vice-prefeito e secretário de Esportes, Damião Sous, os resultados refletem não apenas o esforço dos atletas, mas também o trabalho consistente realizado pela academia em parceria com a Prefeitura Municipal. Segundo ele, iniciativas como essa fortalecem o incentivo ao esporte na cidade e contribuem para a formação de novos talentos.

