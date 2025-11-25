(16) 99963-6036
terça, 25 de novembro de 2025
Esportes

Atletas da Mult Sport passam por avaliação no Esporte Clube Bahia

25 Nov 2025 - 19h20Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Atletas da Mult Sport passam por avaliação no Esporte Clube Bahia - Crédito: Arquivo pessoal/Mult Sport Crédito: Arquivo pessoal/Mult Sport

Quatro jovens talentos da Mult Sport Escola de Futebol estão vivendo uma experiência única no Esporte Clube Bahia, onde participam de um período de avaliação técnica e integrada às atividades da base tricolor. São eles: Miguel Lopes, Matheus Dadario, Emanoel Júnior e Enzo Lima.

Durante a estadia em Salvador, os atletas puderam acompanhar de perto a atmosfera de um grande jogo do futebol nacional: Bahia x Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. A vivência na Arena Fonte Nova reforçou o clima competitivo e inspirador que envolve o clube.

Além disso, os jovens participam de treinamentos no CT Evaristo de Macedo, uma das estruturas mais modernas do país para formação de jogadores. No centro de treinamento, eles são observados pela equipe técnica do Bahia, que avalia aspectos físicos, técnicos, táticos e comportamentais — fundamentais para possível integração futura ao clube.

A recepção do grupo tem sido acompanhada por Breno Picolo, coordenador administrativo das categorias de base do Bahia, responsável por auxiliar os atletas no processo de adaptação e acolhimento.

A Mult Sport destaca que essa oportunidade reforça o compromisso da escola em oferecer vivências reais do ambiente profissional, contribuindo para o desenvolvimento esportivo e pessoal dos atletas.

Leia Também

São Carlos FC conquista título invicto da Copa Ribeirão Preto Sub-11 e se prepara para novo desafio em Batatais
Esportes20h14 - 17 Nov 2025

São Carlos FC conquista título invicto da Copa Ribeirão Preto Sub-11 e se prepara para novo desafio em Batatais

Finais da série Ouro do Futebol Menor acontecem neste sábado no estádio do Zuzão
Esportes21h47 - 14 Nov 2025

Finais da série Ouro do Futebol Menor acontecem neste sábado no estádio do Zuzão

Atletas de Ibaté devem confirmar vaga no transporte para a São Silvestre 2025
Esportes12h46 - 12 Nov 2025

Atletas de Ibaté devem confirmar vaga no transporte para a São Silvestre 2025

São-carlense Isaque brilha no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia
Futebol 08h02 - 11 Nov 2025

São-carlense Isaque brilha no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

Edison “Gibi” conquista 1º lugar na etapa final do Circuito E100cia de Skate Old School em Joinville
Esportes13h25 - 10 Nov 2025

Edison “Gibi” conquista 1º lugar na etapa final do Circuito E100cia de Skate Old School em Joinville

Últimas Notícias