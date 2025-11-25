Atletas da Mult Sport passam por avaliação no Esporte Clube Bahia

Crédito: Arquivo pessoal/Mult Sport

Quatro jovens talentos da Mult Sport Escola de Futebol estão vivendo uma experiência única no Esporte Clube Bahia, onde participam de um período de avaliação técnica e integrada às atividades da base tricolor. São eles: Miguel Lopes, Matheus Dadario, Emanoel Júnior e Enzo Lima.

Durante a estadia em Salvador, os atletas puderam acompanhar de perto a atmosfera de um grande jogo do futebol nacional: Bahia x Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. A vivência na Arena Fonte Nova reforçou o clima competitivo e inspirador que envolve o clube.

Além disso, os jovens participam de treinamentos no CT Evaristo de Macedo, uma das estruturas mais modernas do país para formação de jogadores. No centro de treinamento, eles são observados pela equipe técnica do Bahia, que avalia aspectos físicos, técnicos, táticos e comportamentais — fundamentais para possível integração futura ao clube.

A recepção do grupo tem sido acompanhada por Breno Picolo, coordenador administrativo das categorias de base do Bahia, responsável por auxiliar os atletas no processo de adaptação e acolhimento.

A Mult Sport destaca que essa oportunidade reforça o compromisso da escola em oferecer vivências reais do ambiente profissional, contribuindo para o desenvolvimento esportivo e pessoal dos atletas.

