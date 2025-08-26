Atletas da ASA participam de três competições e conquistam pódio em todas

Atletismo são-carlense fez bonito: atletas conquistaram expressivos resultados/Divulgação -

A Associação São-carlense de Atletismo (ASA) esteve presente neste final de semana em três competições, representada por cinco atletas e em todas, conquistaram pódio, mostrando a força do atletismo de São Carlos.

Os atletas são treinados por Paulo César Paiutto e o coordenador do time, Altair Maradona Pereira não escondeu a satisfação em vista dos resultados expressivos. “Os atletas e o técnico Paiutto estão de parabéns. Os atletas estão treinando muito forte e estão demonstrando isso nos resultados nas competições. Neste ano vamos ter muitas competições importantes e tenho certeza que vamos subir em muitos pódios ainda, sempre representando a equipe e principalmente a cidade de São Carlos.

Agradeço o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e a Secretaria de Esportes de São Carlos”, disse Maradona.

As competições



Corrida OAB São Carlos

Três atletas estiveram presentas na Corrida OAB São Carlos, realizada domingo, 24, nas distâncias de 5 km e 10 km.

Luiz Shianti sagrou-se campeão geral nos 10 km e Sebastião dos Santos foi o 3° colocado na mesma prova. Joana Motta foi campeã geral nos 5 km.

Empolgado com o resultado, Shianti não escondeu a satisfação com o resultado alcançado. “Estou feliz com o resultado e com minhas atitudes dentro da prova, conseguindo tirar minha melhor performance e conquistando o primeiro lugar geral. Trabalho duro todos os dias com sangue nos olhos e vontade de vencer. Ao meu lado estão os melhores que estão comigo me apoiando e torcendo isso me dá mais força de vontade para obter o melhor resultado, minha família, meus amigos, minha equipe ASA São Carlos, meu técnico Rodrigo Dantas e meus apoiadores e patrocinadores, Beat Donw Esportes e Companhia Fitness Academia. Juntos vamos chegar cada vez mais longe”, afirmou.

Volta USP

Na Volta USP São Carlos também realizada domingo, com a distância de 7 km, o atleta Eli Silva Polli Santos foi o 3° colocado geral, com o tempo de 26m59s.

De acordo com ele, a prova foi bem desafiadora. “O percurso é desafiador e são duas voltas. Por isso é uma prova de muita estratégia. Fico feliz pois, mesmo não estando 100%, consegui subir no pódio e sustentar meu ritmo durante a prova. Agradeço ao professor Paulo Cesar (Paiutto) pelos treinos e instruções.

Em Paraíso

Por fim, Maxz Bruno sagrou-se campeão na categoria 30/34 anos na 14ª corrida pedestre da cidade de Paraíso. Ele fez uma corrida estratégica e superou os adversários após 7 km de muita superação.

